Kemal Kılıç: "Hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyorum"

Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Afjet Afyonspor maçı sonrası, "Hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında oynadığı maçta Giresunspor'u 3-2 mağlup etti. Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maçın iki takım için de çok zor olduğunu ve iki takım için de önemli olduğunu belirterek, "Maçta inanılmaz gol pozisyonları var, altlı üstlü iki takım olunca zor oldu. Bariz gol pozisyonlarımız vardı, kazanmaya çok yaklaştığımız anlar oldu. Arka arkaya gelen hatalar sonucu belirledi alt taraftaki mücadele çok daha fazla önem kazandı. Hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Buradan en kısa zamanda kurtulmayı ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA