ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Salgın hastalığa ve yaşadıkları zor şartlara rağmen hastalarımıza canla başla hizmet vermeye devam eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA