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  3. Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını resmen açıkladı! Tüm sinyalleri verdi, aradan çekiliyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını resmen açıkladı! Tüm sinyalleri verdi, aradan çekiliyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükakkaya'nın sorularını yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, aday olmayacağının sinyallerini "Kiminle kesin kazanacaksak, aday o olacak" cümlesiyle verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını resmen açıkladı! Tüm sinyalleri verdi, aradan çekiliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükakkaya'nın programına konuk oldu. Ünlü gazeteci Küçükakkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'nın düşündüğü aday soruldu. "Kiminle kesin kazanacaksak, aday o olacak" diyen CHP liderinin, girdiği hiçbir seçimi kazanamadığı göz önünde bulundurulunca, aday olmayacağı tahminleri de beraberinde geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağının sinyalini çok net verdi! Kiminle kesin kazanacaksak, aday o olacak!

"O ZAMAN ADAY KILIÇDAROĞLU OLMAYACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, 2011 yılından beri girdiği hiçbir seçimi kazanamadı. Bu durum partisine oy verenleri de etkilemiş, özellikle son dönemlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin haberlere gelen "Kılıçdaroğlu aday olmasın, yeni bir nefes gelsin" yorumları dikkat çekmişti. 

Son olarak CHP liderinin katıldığı canlı yayında adaylık sorusuna verdiği "Kiminle kesin kazanacaksak, aday o olacak" cevabı, "O zaman aday Kılıçdaroğlu olmayacak" yanıtlarını da beraberinde getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağının sinyalini çok net verdi! Kiminle kesin kazanacaksak, aday o olacak!Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağının sinyalini çok net verdi! Kiminle kesin kazanacaksak, aday o olacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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