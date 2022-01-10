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  3. Kemal Kılıçdaroğlu "Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız" dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu "Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız" dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, konu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince "Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümleleri, CHP'ye yakın isim Altaylı'nın küçümsemesi seyircinin dikkatini çekti.

Habertürk ekranlarında seyirciyle buluşan, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, ülke gündemine bir çok konuda fikrini belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medyanın da gündemine otururken, yaptığı bazı açıklamalarla da alay konusu oldu. Canlı yayın programında CHP liderinin "Başa gelirsek çok iyi işler yapacağız" cümlelerine ise Fatih Altaylı'nın kahkaha patlatması dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!

"BENCE SEN CEM YILMAZ'A RAKİP OLMALISIN"

Fatih Altaylı'nın, "Şimdi herkesin kafasında bir aday var" demesi üzerine "Nereden biliyorsunuz bir aday olduğunu? Belki tek aday var" diyen Kılıçdaroğlu, cümlelerin aynı yere çıktığını fark edemeyince alay konusu oldu. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Başa geldiğimizde çok iyi işler yapacağız" ifadelerini kullanması, CHP'ye yakın isim Altaylı'nın, canlı yayında kendini tutamayarak gülmesine neden oldu. 

Kemal Kılıçdaroğlu Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!

Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Başta Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere, birçok kişi "Cem Yılmaz'a rakip olmalısın" yorumunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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