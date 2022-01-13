Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben onların demokrat amcasıyım" dediği gençlerin azabına uğradı! Sosyal medyada fenomen oldu, özür dilemeye doyamadı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben onların demokrat amcasıyım" dediği gençlerin diline düştü. CHP liderinin konuşması esnasında sürekli yanlış bilgi vermesi ve parti arkadaşları tarafından uyarılması sosyal medyada gündem oldu. Kürsüsünün önündeki kağıtlara rağmen, on beş saniyelik açıklamasında birden fazla hataya yer veren Kılıçdaroğlu'na, gençler komik bir video hazırladı.

ÖZÜR DİLEMEYE DOYAMADI

Kılıçdaroğlu önce, 1 buçuk milyar ton rezerve, "1 buçuk milyon ton rezerve sahibiz" dedi, daha sonra Uzun Mehmet'i ise "Uzun Hasan" ismiyle andı. CHP lideri, salonda bulunanlar tarafından defalarca uyarılırken, özür dilemeye de doyamadı. Sosyal medyada hazırlanan eğlenceli videoya ise, "Yaşlanmışsınız Kemal bey, siyaseti bırakıp dinlenmelisiniz" yorumları geldi.