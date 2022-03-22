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Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yaptı! Söyledikleri Türk halkının kanına dokundu! "Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız!"

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız" şeklinde açıklamalarda bulununca Türk halkının tepkisini üzerine çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yaptı! Söyledikleri Türk halkının kanına dokundu! "Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla tüm tepkileri üzerine çekti. Son dönemlerde HDP sempatisini doruklarında yaşadığı iddia edilen CHP lideri, Demirtaş'ın hapishaneden çıkması için elinden geleni yapacağını söylediğinde eleştirilerin odak noktası olmuştu. Son olarak bugünkü CHP grup toplantısında "Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız" şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, vatandaşı çileden çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yaptı! Söyledikleri Türk halkının kanına dokundu! Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız!

"AZ KALDI BEKLEYİN ÇIKARACAĞIZ SİZİ"

CHP lideri, gerçekleştirdiği konuşmasında, "İçeride Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin. Çıkaracağız sizi." ifadelerine yer verince, sosyal medyada topa tutuldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıkalamayla"PKK'ya destekten kesinleşmiş ceza alan Selahattin Demirtaş'ı nasıl dışarı salacak acaba Kılıçdaroğlu? Yargıya talimatla mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yaptı! Söyledikleri Türk halkının kanına dokundu! Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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