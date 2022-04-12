Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında kendi ayağına sıktı! Yerin dibine gömdüğü Kuşadası Belediyesi meğer CHP'ye aitmiş! "İyice yaşlandı!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü toplantısında Gazeteci Ergün Poyraz'a yapılan haksızlığa yer verdi. Ergün Poyraz'ın tek suçunun Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzlukları ortaya çıkardığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır" ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN CHP'YE AİT OLDUĞUNU BİLMİYOR

Kılıçdaroğlu, "Bir gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır" diyerek, Kuşadası Belediyesi'nde yapılan yolsuzlukları açığa çıkaran gazeteci Ergün Poyraz için hak aradı. Ancak, belediyenin CHP'ye ait olduğunu dahi bilmeyen Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan uyarı geldi. Dağ, paylaşımında;

"Gazeteci Ergün Poyraz; CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ihale usulsüzlüğünü yazdı.

Belediye Başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu, Sn. belediye başkanınızı arayıp hesap sorun, bağırıp çağırıp yavuz hırsızlık etmeyin." ifadelerine yer vererek, Kılıçdaroğlu'na gerçeği hatırlattı.