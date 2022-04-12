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  3. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında kendi ayağına sıktı! Yerin dibine gömdüğü Kuşadası Belediyesi meğer CHP'ye aitmiş! "İyice yaşlandı!"

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında kendi ayağına sıktı! Yerin dibine gömdüğü Kuşadası Belediyesi meğer CHP'ye aitmiş! "İyice yaşlandı!"

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yerden yere vurduğu Kuşadası Belediyesi'nin CHP'ye ait olduğunu unutunca, "Sen iyice yaşlandın, dinlenmen gerek" yorumları beraberinde geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında kendi ayağına sıktı! Yerin dibine gömdüğü Kuşadası Belediyesi meğer CHP'ye aitmiş! "İyice yaşlandı!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü toplantısında Gazeteci Ergün Poyraz'a yapılan haksızlığa yer verdi. Ergün Poyraz'ın tek suçunun Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzlukları ortaya çıkardığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında kendi ayağına sıktı! Yerin dibine gömdüğü Kuşadası Belediyesi meğer CHP'ye aitmiş! İyice yaşlandı!

BELEDİYENİN CHP'YE AİT OLDUĞUNU BİLMİYOR

Kılıçdaroğlu, "Bir gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır" diyerek, Kuşadası Belediyesi'nde yapılan yolsuzlukları açığa çıkaran gazeteci Ergün Poyraz için hak aradı. Ancak, belediyenin CHP'ye ait olduğunu dahi bilmeyen Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan uyarı geldi. Dağ, paylaşımında;

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında kendi ayağına sıktı! Yerin dibine gömdüğü Kuşadası Belediyesi meğer CHP'ye aitmiş! İyice yaşlandı!

"Gazeteci Ergün Poyraz; CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ihale usulsüzlüğünü yazdı.

Belediye Başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu, Sn. belediye başkanınızı arayıp hesap sorun, bağırıp çağırıp yavuz hırsızlık etmeyin." ifadelerine yer vererek, Kılıçdaroğlu'na gerçeği hatırlattı.

 Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında kendi ayağına sıktı! Yerin dibine gömdüğü Kuşadası Belediyesi meğer CHP'ye aitmiş! İyice yaşlandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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