Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup toplantısında konuşuyor | CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Grup Toplantısı'nda partililere sesleniyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün 2 Temmuz Madımak olaylarına gelmek istiyorum. İnsanlar sazlarıyla sözleriyle bir şeyler anlatmak istediler. 2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir insanı yakamazsınız öldüremezsiniz. Kini ve öfkeyi de asla yüreğimizde tutmamalıyız. Kini ve öfkeyi bir tarafa bırakacağız.

''12 YIL SONRA 'PARDON' DİYORUZ''

2007'de Ergenekon Balyoz operasyonları başladı. Tamamının yalan olduğu mahkeme kararı ile sabit oldu. 12 yıl sonra 'pardon' diyoruz, özür diliyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını kim verecek?''