Kemal Kılıçdaroğlu "CHP'li Belediyeler için özel birim kuruldu" iddiasında bulunmuştu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içinde bulunan bazı partililerin ortaya atmış olduğu "İçişleri Bakanlığı CHP'li belediyeleri incelemek için özel bir birim kurdu" iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu iddilar için resmi twitter hesabından bi video paylaşarak iddiları tek tek yalanladı.

BAKANLIĞIN ÖZEL BİRİM KURDU İDDİASINI DEĞERLENDİRDİ

Resmi twitter hesabındna videolu bir şekilde gelen iddialara cevap veren İçişleri Bkanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için bakanlık içinde bir birim kurulduğu ve açık bulunamayan kişiler için de cezai işlem yaptırılacağı gibisinden gelen söylemler için "İçişleri Bakanlığında, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız hiçbir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. İddianın sahibi belki bilmez ama bu ülkede idari hukuku diye yani idari hukuku anlamında bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır. Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda veya belediyelerde, yerel yönetimlerde gördüğü bir takım kanun dışılıkları hem valiliklere, hem kaymakamlıklara hem İçişleri Bakanlığına, örneğin CİMER'e ve her türlü noktaya ve hatta cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valilik ve cumhuriyet başsavcılığı ve ilgili kurumlar bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığından soruşturma onayı isterler. İçişleri Bakanı uygun görmesi halinde önce araştırma ve ön inceleme yapar. Sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir." şeklinde konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE YAPILAN İŞLEMLERİ HATIRLATTI

Bakanlıkta CHP'li belediyeler için bir birim kurulmasına karşın CHP'li belediyelerde meydana gelen uzaklaştırma ve ihraçları dile getirerek hatırlatmalarda bulunan Bakan Soylu "Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik. Kamunun bunları bilmeye ihtiyacı var. Devleti itibarsız hale getirmek, yaptığımız iş ve işlemleri istismar etmeye çalışmak elbette ki kimsenin hakkı değildir. Bir şey daha ifade edeyim, yaptığımız tüm işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Esasen devlet olmanın da, demokrasinin de, hukukun da temeli budur. Bu itibarla paylaştığımız bu gerçekler ışığında iftira sahiplerini özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet ediyor, özellikle kamuoyuna bu bilgileri vermeyi bir sorumluluk olarak addediyorum." şeklinde tepki gösterdi.