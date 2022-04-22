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  3. Kemal Kılıçdaroğlu değil, karısı Selvi Kılıçdaroğlu yayına damga vurdu! Eşine olan tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Kemal Kılıçdaroğlu değil, karısı Selvi Kılıçdaroğlu yayına damga vurdu! Eşine olan tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerindeki kesinti sebebiyle geçtiğimiz akşam mum ışığında canlı yayın gerçekleştirdi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tavırları, CHP liderinin konuştuklarından daha çok dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu değil, karısı Selvi Kılıçdaroğlu yayına damga vurdu! Eşine olan tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün vatandaşlık görevini yerine getirmediği sebebiyle evindeki elektriğin kesildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Faturalarını aylardır ödemeyen Kılıçdaroğlu, önceki akşam eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Takipçilerine seslenmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin önüne Selvi Kılıçdaroğlu geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ışıklı yayınında karısı Selvi Kılıçdaroğlu, konuştuklarından daha çok dikkat çekti! Tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu!

"ZORLA DURUYORSAN GÖZ KIRP"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, canlı yayında halka hitap ettiği esnada eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisizliği dikkat takipçilerin radarına yakalandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşurken eşinin mutsuzluğunu gözlemleyenler "Selvi hanım zorla duruyorsanız göz kırpın" şeklinde yorumda bulundu. Görüntüleri izleyenler CHP liderinin açıklamalarına odaklanamazken, sosyal medyanın gündemine Selvi Kılıçdaroğlu'nun tavırları oturdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ışıklı yayınında karısı Selvi Kılıçdaroğlu, konuştuklarından daha çok dikkat çekti! Tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu!Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ışıklı yayınında karısı Selvi Kılıçdaroğlu, konuştuklarından daha çok dikkat çekti! Tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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