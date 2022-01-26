Kemal Kılıçdaroğlu "Fırsat bu fırsat" deyip, adaylığını mı açıklayacak? Attığı tweet merak uyandırdı! "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu..."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden duyuruda bulundu. Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde önemli bir konu hakkında açıklama gerçekleştireceğinin haberini vererek, "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere..." ifadelerini kullandığı bir tweet paylaştı. Akıllarda tek bir soru belirdi, "Adaylığını mı açıklayacak?"

"FIRSAT BU FIRSAT"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı akıllara "Adaylığını mı açıklayacak?" sorularını getirince, vatandaştan ilginç yorumlar geldi. Kar mağduriyetinde illeri yönetemeyen belediye başkanları için "Halk belediyeciliği yapmaya devam edin" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'nun, bu durumu fırsat bildiğini düşünen takipçileri, "Kar sayesinde, İmamoğlu'ndan da Yavaş'tan da kurtuldunuz, yoksa başkanlık adaylığınızı mı açıklayacaksınız?" sorusunu CHP liderine yöneltti.