Kemal Kılıçdaroğlu, ikiz bebek dedesi oldu! Torunlarını kucağına aldı, isimleri bir hayli şaşırttı!

Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatında kendini, "Gençlerin demokrat amcası" olarak tanıtsa da, artık dede oldu. Oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, dünya evine girdiği karısı Mine Kılıçdaroğlu ile ebeveyn olma heyecanını yaşarken, CHP lideri ise ilk kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir müjdeyle iki güzelliğe kavuşan Kılıçdaroğlu ailesine, ikiz bebekler dahil oldu.

İSİMLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sözcü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu çifti, ikizlere ‘Barış’ ve ‘İpek’ ismini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun torun sahibi olmasına sosyal medyadan da eğlenceli paylaşımlar da geldi. "Dede oldun artık bırakırsın siyaseti" mesajları alan CHP liderinin, torunlarını uzun bir süre kimselere göstermeyeceği öğrenildi.