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  3. Kemal Kılıçdaroğlu, inceden inceye İmamoğlu'nun kuyusunu kazıyor! HDP'lilerle bir araya gelerek "Ekrem bu konularda çok toy" mesajı!

Kemal Kılıçdaroğlu, inceden inceye İmamoğlu'nun kuyusunu kazıyor! HDP'lilerle bir araya gelerek "Ekrem bu konularda çok toy" mesajı!

Melih Gökçek, Twitter'dan olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, bugün HDP Eş Başkanları'yla bir araya geleceğini duyuran Gökçek, içeriden gelen bilgilere göre dedi ve ekledi, "Ekrem bu konularda çok toy" mesajı verecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, inceden inceye İmamoğlu'nun kuyusunu kazıyor! HDP'lilerle bir araya gelerek "Ekrem bu konularda çok toy" mesajı!

İBB için "özel teftiş" konusu siyaset gündeminin nabzını tutarken, bir gelişme daha yaşandı. HDP'nin Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek halkı rahatsız etmiş, son zamanlarda iki parti isminin yan yana anılması CHP destekçilerini dahi memnun etmemişti. Yaşanan durum Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in iddiasına göre, Kılıçdaroğlu bugün HDP Eş Başkanları ile bir araya gelecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, inceden inceye İmamoğlu'nun kuyusunu kazıyor! HDP'lilerle bir araya gelerek Ekrem bu konularda çok toy mesajı!

"EKREM BU KONULARDA TOY" MESAJI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "tweetlerimin yüzde 99'unu ben atıyorum" dediği sosyal medya hesabından yeni bir iddia da bulundu. Gökçek takipçileriyle paylaştığı yazıda, "Bugün saat 13.00’de Kılıçdaroğlu HDP eş başkanlarıyla görüşme yapacak… İçerden gelen habere göre Kılıçdaroğlu; “Son gelişmeler başımızı bayağı sıkıntıya soktu. Lütfen Ekrem’le araya mesafe koyun. Siz benle strateji geliştirin. Ekrem bu konularda çok toy mesajı” verecekmiş…" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, inceden inceye İmamoğlu'nun kuyusunu kazıyor! HDP'lilerle bir araya gelerek Ekrem bu konularda çok toy mesajı!

Gün içerisinde toplantının yapılması bekleniyor.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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