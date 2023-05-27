Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda SADAT hakkında konuştu

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalında yer alan Mevzular Çık mikrofonda konuşan Kılıçdaroğlu'nun SADAT hakkındaki sözlerine, SADAT Twitter hesabından bir basın açıklaması yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu SADAT hakkında şu sözleri söylemişti: “SADAT denilen bir kuruluş var, SADAT denilen diyor ki ben Türkçe’yi kaldıracağım, Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağım, Avrasya diye bir devlet kuracağım, resmi dili Arapça olacak. Ve bu SADAT'ın başkanı sayın Cumhurbaşkanının danışmanı. Benim SADAT’a gidişimin temel nedeni oydu. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracaksın, bayrağını kaldıracaksın, dilini değiştireceksin ve Erdoğan’ın yanında olacaksın? Ben buna izin vermem dedim.”

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2022 yılında 1 milyonluk tazminat davası açılmıştı

SADAT yaptığı basın açıklamasında "Bilindiği üzere Sn. Kılıçdaroğlu’nun şirketimiz aleyhinde sürekli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılara karşı tarafımızca 08.06.2022 tarihinde 1 Milyon TL’lik Manevi Tazminat Davası açılmıştır. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları, iddialarını temellendirmeye yönelik herhangi bir delili dosyaya sunamamışlardır. Kılıçdaroğlu’nun şirketimize yönelik açıklamalarının görünür gerçeklikle ilgisinin olmadığı ve şirketimizin kişilik haklarını hukuka aykırı şekilde zedelediği gerekçesiyle 28.04.2023 tarihinde Mahkemece davamızın kabulüne karar verilerek Sn. Kılıçdaroğlu, şirketimize tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. Ancak ne yazık ki Sn. Kılıçdaroğlu’nun şirketimiz hakkındaki tezviratları ve şirketimizin kişilik haklarına yönelik hukuka aykırı saldırıları son bulmamış ve artarak devam etmiştir." açıklamalarına yer verildi.

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"Çamur at izi kalsın"

SADAT, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şirket hakkında yaptığı açıklamaları, kendi politik çıkarlarına alet etmek ve toplumun belli kesimlerinde yer edinebilmek için kullandığını ifade ederek, Kılıçdaroğlunu kınadıklarını açıkladı. Yapılan basın açıklamasında konu ile alakalı şu cümlelere yer verildi: "Şirketimizi “çamur at, izi kalsın” yaklaşımıyla politik çıkarlarına alet eden, şirketimize yönelik saldırgan tutumuyla toplumun belli bir kesimi nezdinde meşruiyet kazanmaya çalışan Sn. Kılıçdaroğlu’nu kınıyoruz. Sn. Kılıçdaroğlu’nu, Savunma Sanayi Hizmet Sektöründe hizmet veren sayılı Türk şirketlerinden olan şirketimizi artık siyasi propagandasına alet etmeyi ve Türk Milletini aldatmayı bırakmaya davet ediyoruz. SADAT, Türk Siyasetinin bir aktörü değildir. SADAT, Savunma Sanayi Hizmet Sektörü’nde meri mevzuata uygun bir şekilde faaliyet gösteren bir sermaye şirketidir. Sn. Kılıçdaroğlu tarafından ısrarlı bir şekilde politik tartışmalara çekilmeyi, siyasete alet edilmeyi reddediyoruz. Sn. Kılıçdaroğlu’nun şirketimiz hakkındaki bu iftiralarına karşı ayrıca tarafımızca yeni davalar açılacağını ifade etmek isteriz."