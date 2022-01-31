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  3. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Hain" diyen çocuğu izlediğinde yaşadıklarını anlattı! "Paniğe kapıldım, böyle bir şey hiç yaşamamıştık!"

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Hain" diyen çocuğu izlediğinde yaşadıklarını anlattı! "Paniğe kapıldım, böyle bir şey hiç yaşamamıştık!"

Kemal Kılıçdaroğlu, Trbazon'da kendisine "Hain" diyen çocuğu hayretler içerisinde izlediğini söyledi. Durum karşısında üzgünlüğünü dile getiren CHP lideri, "Böyle bir şey hiç yaşamamıştık" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Hain" diyen çocuğu izlediğinde yaşadıklarını anlattı! "Paniğe kapıldım, böyle bir şey hiç yaşamamıştık!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trabzon'da katıldığı açılış töreninde yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük bir çocuk kürsüye çıkarak, 10 yıldır hapiste olan babasını çok özlediğini dile getirdi. Daha sonra mikrofonu Cumhurbaşkanı'ndan alarak, "Bu bay Kemal'e inanmayın. Hain o" şeklinde konuşan çocuğa, hedefindeki Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine

"PANİĞE KAPILDIM"

Küçük çocuğun hedefinde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, yaşanan duruma yanıt geldi. Görüntüleri izlediğinde şaşkınlık yaşadığını belirten CHP lideri, "Paniğe kapıldım. böyle bir şey hiç yaşamamıştık. Benim bütün çabam evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine

 

Büşra Mercimek
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