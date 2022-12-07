Kemal Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.

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Kemal Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı!

Son günlerde parti kadrosuna yeni isimler katan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Doğu Masası çalışmaları kapsamında partiye katılan eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı ve düzenlenen törenle Elçi'ye rozetini taktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nuşirevan Elçi’yi “Hukuki ve siyasi” konularda çalışmalar yapmak üzere başdanışman olarak görevlendirdiği öğrenildi.

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PKK DESTEKÇİSİ BAŞDANIŞMAN

Nurişevan Elçin sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı destekleyen gönderiler, elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı fotoğrafları beğendiği ortaya çıktı .

Kemal Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı!Kemal Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı!Kemal Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı!

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