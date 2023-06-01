Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en zor anlarını yaşıyor, istifa çağrıları her geçen gün artıyor

CHP MYK üyelerinin tamamının istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "CHP MYK nın istifası yetmez!!! Gaz alma operasyonu bu" dedi. Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yakın medya da isyan edip istifa çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından tüm MYK üyeleri istifasını sözlü olarak sundu. Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin istifalarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yeni yol haritası belirlendi.

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"GAZ ALMA OPERASYONU BU"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında bulundu.

Özcan "CHP MYK nın istifası yetmez!!! Gaz alma operasyonu bu. Derhal, hem de hiç vakit kaybı olmaksızın olağanüstü KURULTAY Sn Genel Başkanın daveti ile toplanmalı…çünkü hesap soracak en üst kurul Kurultaydır" dedi.

"İSTİFA EDİNİZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarılya ilgili açıklamalarının ardından Özcan, "Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin,kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı,gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın,onurunuzla,gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın." demişti.

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CHP MEDYASI DA İSYAN ETTİ

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle koltuğunu bırakmayacağını açık açık ortaya koyarken yaşananlar CHP medyasını da isyan ettirdi.

"BEN ARTIK ARKANIZDAN GİTMEM"

Gazeteci Fatih Portakal yaptığı açıklamada "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İSMAİL SAYMAZ: KOLTUĞU BIRAKMAYACAK

Gelişme sonrası CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı anlaşılmış oldu" yorumunu yaptı.

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