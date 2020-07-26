Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olduğu kongrede "Tek adam rejimini yıkacağız" dedi!

Mart ayında yapılması planlanırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi 37'nci Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon'da yapıldı.

İlk gün, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak gösterildi. Seçime kayıtlı bin 356 delegenin olduğu seçimde, bin 318 delege oy verirken 67 oy ise geçersiz sayıldı.

KILIÇDAROĞLU, BİN 251 OY İLE YENİDEN GENEL BAŞKAN OLDU

Seçimde mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bin 251 oy ile yeniden genel başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından delegelere yönelik bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kaydetti:

Halkımızla beraber birlikte hareket edeceğiz. Biz yine çok ama çok önemli bir söz verdik. "2023'te Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedik. Çok ama çok önemli vaatlerin altına imza attık. En önemli devrimlerin altına CHP imza atmıştır. Büyük bir umutla yola çıktık. Birlikte mücadele edeceğiz, kimseyi ötekileştirmeden. Ne yaparlarsa yapsınlar inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Verdiğiniz her oya layık olmaya çalışacağım. Yeri gelir 24 saat çalışırım, bu ülke için. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunan, her ailede huzurun olduğu, her mutfakta bereketin olduğu bir Türkiye için yola çıkan herkesle beraber olacağız. Kavga zamanı değil, birlikte olma zamanı. Biz farklı düşünceleri mutlaka dinlemeliyiz. Olur ya bizim de bir eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Hoşgörüyü toplumun her kesimine ulaştırmak zorundayız. Bu toprakların mayasında bereket, sevgi, hoşgörü var. Yeni bir siyaset anlayışını başlattık. Yeni siyaset anlayışıyla yola çıkacağız. Bana verdiğiniz oyun, benim için doğurduğu sorumluluğun farkındayım. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Gelecek çocuklarımıza da güzel bir coğrafya hediye etmek zorundayız. Hep birlikte çalışacağız. Derler ya; "bir elin nesi var, iki elin sesi var." Oysa bizde iki değil, milyonlarca el var. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip kendimize yeni bir yol inşa edeceğiz. Her CHP'linin ağır görevi ve sorumluluğu vardır. Hepimizin sorumlulukları var. Bana verdiğiniz görev ve güven için bütün delege arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.""Biz bu beyannamenin altına imza atarak tarihsel bir sorumluluğu hep beraber üstlendik."

"TEK ADAM REJİMİNİ YIKACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kongrede "Tek adam rejimini yıkacağız" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından "Bir kez daha bana duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz bu onurlu görev için tüm partililerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkeye hizmet etmek ve bu ülkeyi huzura kavuşturmak benim boynumun borcudur" ifadesini kullandı.