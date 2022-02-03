Kemal Kılıçdaroğlu, "Telafi edeceğiz" dedi, LGBT bireylerine ve evliliklerine yeşil ışık yaktı! Seçim vaadi şaşkına çevirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatleriyle yeniden gündeme geldi. Helallik isteyen CHP lideri, bu defa LGBT bireylerinden helallik ve onay almak için kolları sıvası. Caddelere ve sokaklara asılan görsellerde seçim vaatlerini sıralayan Kılıçdaroğlu'nun, eş cinsel birlikteliklere yeşil ışık yakması, vatandaşa "Pes" dedirtti.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Billboardlarda yer alan afişleri okuyanlar gözlerine inanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerinde hızını alamayıp LGBT bireylerine de onay verdi. Vaat metninde yer alan, “Telafi edeceğiz. Kaybettiğini yerine koyma vakti. Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" ifadeleri, vatandaştan büyük tepki alırken, "Dezavantajlarını ortadan kaldıracağız derken? Eş cinsel evliliklerine de izin verilecek yani?" soruları da beraberinde geldi.