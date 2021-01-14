CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Telegram kanalı açtı. Kılıçdaroğlu'nıun, Telegram hesabı açması sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu'nun resmi Telegram kanalı internet kullanıcıları tarafından merak edildi. Konuya ilişkin arama yapılıyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu Telegram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU, TELEGRAM HESABI NEDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu, Telegram hesabında paylaştığı ilk mesajda "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Resmi Telegram Kanalı!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Telegram kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim." mesajını ise sabitledi.

TELEGRAM NEDİR?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir.

Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem akıllı telefonlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanıma uygundur. Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından tercih edildi.

TELEGRAM UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Dijital mesajlaşma uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir. Aynı zamanda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

TELEGRAM'IN SUNDUĞU ÖZELLİKLER NELERDİR?

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomatik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

TELEGRAM KİMİN, SAHİBİ KİM?

Son günlerde kullanıcılar tarafından çokça talep gören Telegram uygulaması, indirmek isteyen kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Telegram uygulaması, Ağustos 2013'te Rus programcısı Pavel Durov tarafından tasarlanmıştır. Telegram işlemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapma hizmeti sunmaktadır.

TELEGRAM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?

Telegram, WhatsApp ve benzeri dijital mesajlaşma servislerinden aslında daha güvenlidir. Güvenliği zayıf olan bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne dayanmaktadır.