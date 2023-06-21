Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi, yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenler arasında yer aldığı için. Ankara Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleniyor. Toplamda 350 dosya, bu konuyla ilgili olarak işleme konulmuş durumda.

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Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenler arasında yer alan kişilere ait suç dosyalarıyla ilgili adımlar atmaya başladı. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu eski vekiller hakkında 350 suç dosyasının bulunduğu belirtilmektedir.

Bu suç dosyaları, genel, terör ve memur suçları gibi çeşitli suçları içermektedir. Soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar atanacak ve ardından şüpheliler ifade vermeye çağrılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!

Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke, tasnif işlemi için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı, yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyalarını tekrar Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığı'na gönderme kararı aldı.

Bu süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmemiş olan önceki dönem milletvekilleriyle ilgili 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.

Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!

Kılıçdaroğlu terör örgütü propagandası yapmaktan ifade verecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek", "kamu görevlisine hakaret etmek" ve "iftira" suçlarından toplamda 18 dosyası bulunduğu belirtiliyor.

Bu dosyalar, genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılara gönderilmiştir. Soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvurulması planlanmaktadır.

Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!

İfadesini başsavcıvekili alacak

Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak.

Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.

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