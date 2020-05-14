Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım!

PKK mensubu teröristler Van'ın Özalp ilçesinde köye yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan kişilere silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi şehit düştü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun saldırı ile ilgili yaptıkları paylaşım ise tepkiyle karşılandı.

PAYLAŞIMLARINDA PKK'YA YER VERMEDİLER

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, mesajında bebek katili terör örgütü PKK'nın adını bile anmadı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu mesajında, ''Van'da, hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum!'' ifadelerini kullandı.

Saldıryı kınadığını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, ''Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubuna yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden görevlilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Hain saldırıyı kınıyorum.'' diye mesajını paylaştı.