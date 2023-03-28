Kemal Kılıçdaroğlu yarın Muharrem İnce ile görüşecek!

14 Mayıs günü gerçekleşecek olan ve seçime sayılı günler kala 100 bin imzayı geçen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın görüşecek.

KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ ZİYARET EDECEK

Görüşmeye ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin yanına giderek bir toplantı gerçekleştireceği belirtirken gözler yarın ki toplantıda ne konuşulacağına çevrildi.

İNCE GÖRÜŞME SONRASINDA ADAYLIKTAN ÇEKİLİR Mİ?

YSK'nın takvimine göre ise 30 Mart gününe kadar Cumhurbaşkanı adaylıklarına itiraz süreci başladı. 31 Mart günü ise kesin Cumhurbaşkanı adaylarının listesinin Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. 30 Mart gününe kadar Muharrem İnce adaylıktan çekilmezse oy pusulasında yerini alacak. Zira CHP destekçileri son zamanlarda Muharrem İnce'ye hakarete varan sözleriyle adaylıktan çekilmesi konusunda baskı yapmaya devam ederken oyların bölüneceğini düşünen kesim ise Muharrem İnce'ye karşı büyük bir baskı kurmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesinden sonra adaylıktan çekilip çekilmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.

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İNCE "BEKLİYORUM, BUYURSUN" DEMİŞTİ

Hürriyet Yazaarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan İnce'ye "Kemal Bey ziyaretinize gelirse, çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt veren İnce, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye’ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun" dedi.