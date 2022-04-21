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Kemal Kılıçdaroğlu'na elektro şok! Faturasını ödememişti, elektriği kesildi! Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri şimdi yakacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında ödemediği fatura sebebiyle ev elektriğinin kesildiğini duyurdu. Akıllara tek bir soru geldi, "Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri yakacak mı?"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda elektrik faturası tepkisiyle gündeme gelmiş, artan fiyatlar sebebiyle faturasını ödemeyerek durumu protesto edeceğini söylemişti. CHP liderinin açıklamaları ardından MHP lideri Bahçeli kendisine kandil göndermiş, lazım olabileceğine dikkat çekmişti. Son olarak, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından elektriklerinin kesildiğini duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na elektro şok! Faturasını ödememişti, elektriği kesildi! Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri şimdi yakacak mı?

"EŞİM ARADI, ELEKTRİĞİMİZ KESİLMİŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir." paylaşımını gerçekleştirerek, elektriklerinin kesildiğini duyurdu.

Bunun hemen ardından sosyal medya kullanıcılarından "Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri yakarsınız" şeklinde esprili mesajlar geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na elektro şok! Faturasını ödememişti, elektriği kesildi! Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri şimdi yakacak mı?Kemal Kılıçdaroğlu'na elektro şok! Faturasını ödememişti, elektriği kesildi! Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri şimdi yakacak mı?

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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