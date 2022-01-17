Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasa bile her fırsatta adaylığı istediğini belirtiyor, ittifakın uygun görmesi durumunda aday olabileceğini belirtiyor. Adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmalarının önüne geçmek için," Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" diye açıklama bile yapmasına karşın ittifakın diğer mihenk taşı olan İYİ Parti cephesi ise Kılıçdaroğlu'ndan farklı düşünüyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda seçim çalışmaları, vatandaşların sorunları, belediyelerin çalışmaları ve ihtiyaçları masaya yatırılırken Akşener'in başkanları dinlediği ve sorunlar için notlar aldığı belirtildi.

AKŞENER'DEN TALİMAT

Akşener, belediye başkanlarına "sahada olun, milletin sorunlarını çözün ve kavgadan uzak durun" talimatı verirken seçimlerin sert bir iklimde geçeceğini ifade kaydetti.

İMAMOĞLU VEYA MANSUR YAVAŞ

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken Millet İttifakı cephesinde ise aday belirlenmedi. Cumhurbaşkanı adaylığının konuşulduğu toplantıda belediye başkanları kendi bölgelerinden edindiği izlenimleri anlattı. Başkanların bir kısmı Mansur Yavaş bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini belirtti.

BAŞKANLAR AKŞENER'İN ADAYLIĞINI İSTEDİ

Bazı belediye başkanları ise Akşener'in aday olmasını istediklerini," Sizin adaylığınızı bekliyoruz" diyerek iletse de daha önce başbakanlığa aday olduğunu dile getiren Akşener, aday olmayacağını söyledi. Akşener bu konuya ilişkin olarak," Mesel ben meselesi değil. mesele Türkiye. Yorulmuş bir hükümet var. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Bunu kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.