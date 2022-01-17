Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı full izle bugün 17 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta yapımı tamamlanan Laç deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor (canlı yayın)Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!Çikita muz Ajdar, CHP'nin yeni üyesi olmaya hazırlanıyor! "Ajdar'ı aday koyun, oy vermezsem ş...sizim"Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Elektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar 2022?Gelinim Mutfakta 17 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geldiği İYİ Partili belediye başkanları cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in adının yanı sıra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını zikretti. Bu durum adaylık için yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hayal kırıklığına uğratabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasa bile her fırsatta adaylığı istediğini belirtiyor, ittifakın uygun görmesi durumunda aday olabileceğini belirtiyor. Adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmalarının önüne geçmek için," Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" diye açıklama bile yapmasına karşın ittifakın diğer mihenk taşı olan İYİ Parti cephesi ise Kılıçdaroğlu'ndan farklı düşünüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda seçim çalışmaları, vatandaşların sorunları, belediyelerin çalışmaları ve ihtiyaçları masaya yatırılırken Akşener'in başkanları dinlediği ve sorunlar için notlar aldığı belirtildi. 

AKŞENER'DEN TALİMAT

Akşener, belediye başkanlarına "sahada olun, milletin sorunlarını çözün ve kavgadan uzak durun" talimatı verirken seçimlerin sert bir iklimde geçeceğini ifade kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

İMAMOĞLU VEYA MANSUR YAVAŞ

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken Millet İttifakı cephesinde ise aday belirlenmedi. Cumhurbaşkanı adaylığının konuşulduğu toplantıda belediye başkanları kendi bölgelerinden edindiği izlenimleri anlattı.  Başkanların bir kısmı Mansur Yavaş bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

BAŞKANLAR AKŞENER'İN ADAYLIĞINI İSTEDİ

Bazı belediye başkanları ise Akşener'in aday olmasını istediklerini," Sizin adaylığınızı bekliyoruz" diyerek iletse de daha önce başbakanlığa aday olduğunu dile getiren Akşener, aday olmayacağını söyledi. Akşener bu konuya ilişkin olarak," Mesel ben meselesi değil. mesele Türkiye. Yorulmuş bir hükümet var. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Bunu kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT