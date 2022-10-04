Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı! Geçmişte yaptığı açıklamalar gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda kanun teklifi vereceğini açıklayınca eski söylemleri akıllara geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, başörtüsü hakkında kanun teklifi vereceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz. CHP grubu, eksiksiz, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracak." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı! Geçmişte yaptığı açıklamalar gündem oldu

BAŞÖRTÜSÜ HAKKINDA BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması geçmişte başörtüsü hakkında yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, başörtüsü için, "Türban çuldur türban bir metrekarelik bez barçasıdır" demişti.

Ayrıca beşinci sınıftan itibaren başörtüsü takılmasına izin veren düzenleme hakkında, "Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" ifadelerini kullanmıştı.

"Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka ve laikliğe aykırıdır" diyen Kılıçdaroğlu, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı! Geçmişte yaptığı açıklamalar gündem oldu

CHP'Lİ VEKİLLER İPTAL BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ayrıca 2008 yılında çıkarılan kanunla başörtüsü yasağı kaldırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

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