Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Altılı masaya vurgu yaptı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilinirken 6'lı masa ittifakı ise henüz adayını belirlemedi. Adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu istekli bir görüntü çizerken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise sessiz tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Adayın kim olacağı kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'den Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TARTIŞMA YARATAN KARADENİZ GEZİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi hakkında değerlendirmede bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun gezisinden haberi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Ekrem Bey’in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım. Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.”

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ADAYLIK KAPISINI KAPATTI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda görüşlerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık kapısını bir kez daha kapatırken altılı masa olarak cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken nitelikleri belirlediklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Biz 6’lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz.”

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