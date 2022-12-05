Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! "Ülkemize para akacak"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu düzenledikleri program sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! "Ülkemize para akacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ''İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması''nda partilileri ile bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabındanpaylaştığı gönderi kafaları karıştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! "Ülkemize para akacak"

"ÜLKEMİZE PARA AKACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım alacağız. Ülkemize para akacak." ifadelerine yer vererek bir video paylaştı.

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