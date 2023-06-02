Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal seçim açıklaması, 'YSK onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yok'

Seçimlerde aldığı ağır yenilgi sonrası istifa açıklamalrı ile karşı karşıya kalan ve uzun süredir ortalıktan kaybolup açıklama yapmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugün gerçekleştireceği MYK toplantısı öncesi Halk TV'den Fikret Bila'ya konuştu, istifa edip etmeyeceğine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına ilişkin “İktidarın ahlaki meşruiyeti yoktur” değerlendirmesini yaptı.

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Bila bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntıları aktardı.

Buna göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirerek, “İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir” dedi.

"KILIÇDAROĞLU: BU SONUCUN AHLAKİ AÇIDAN MEŞRUİYETİ YOKTUR"

Seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu “Siyasette abartı olur ama yalana, dolana, sahteciliğe, iftiraya yer yoktur” dedi ve şöyle devam etti:

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“Seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanya yürüttüler. Ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır.”Açıklamasında bulundu

Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceği konusunda bir karar verip vermediğini sorduğunu belirten Bila, CHP Genel Başkanı'nın yanıtını şöyle aktardı:

İSTİFA SORUSUNA YANIT

“CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.”

'İMAMOĞLU İLE BİR TARTIŞMA VAR MI?'

Bila Kılıçdaroğlu’na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin sorduğu soruya ise Kılıçdaroğlu'nun “Hiçbir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz” yanıtını verdiğini yazdı.

Bila'ya göre seçim sonrasında CHP’de yapılacak yenilikler bu hafta sonu belirlenmiş olacak.

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