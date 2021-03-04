Kemal Kılıçdaroğlu, Sancar'ın ipini bu soruyla çekmiş: Kadın kaç yaşında, reşit mi?

Son dönemlerde taciz ve cinsel istismar skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'de sular durulmuyor. CHP yönetiminin Teoman Sancar'a şantaj yapanlarla masaya oturduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP Yönetiminden Seyit Torun'un şantajcılarla masaya oturduğu ve şantajcılara CHP'li belediyelerde iş teklif edildiği iddia edildi.

YASAK AŞK VE KASET ŞANTAJI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sabah'ın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın CHP Çekmeköy Meclis Üyesi aday adayı olan Aynur Doğan Eler ile yasak aşk yaşadığı ve üç kişilik çetenin gizlice çektiği görüntülerle Karabat'tan 10 milyon lira isteyerek şantaj yaptıkları ortaya çıkmıştı. Gaytancıoğlu'nun ise sekreterinin annesi Özlem Feraye Önder'le yasak aşk yaşadığı ve cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapıldığı öğrenildi.

CHP yönetimi, Karabat ve Gaytancıoğlu'na sahip çıkmış ancak Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı ise istifaya zorladı. CHP, Karabat ve Gaytancıoğlu'na "özel hayat" dokunulmazlık zırhı uyguladı ancak Sancar'ı kapıya koydu. Peki ama neden?

SKANDAL SORU: KAÇ YAŞINDA, REŞİT Mİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un CHP Genel Merkezi'nde şantajcılarla birlikte masaya oturduğu, hatta belediyelerde kendilerine iş teklifinde bulunulduğu iddia edildi. Ancak teklifin reddedilmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun devreye girdiği ve Torun'a, "Kadın kaç yaşında. Reşit mi?" diye sorduğu, Torun'un da"Kadın değil efendim" diye cevapladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun da bu nedenle "Bunu taşıyamayız, istifa etsin" dediği ve Sancar'ın ipinin çekildiği ortaya çıktı. Sancar'a boş kâğıt imzalatıldı ve o boş kağıt da istifa dilekçesi olarak düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KONUŞMAYIN' TALİMATI

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, "Sizleri arayan gazetecilere ve seçmenlere 'özel sebepler' diyeceksiniz. Konuyla ilgili hiçbir milletvekili konuşmayacak" talimatını verdiği öğrenildi.

ŞANTAJDA 8 GÖZALTI

CHP eski Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a kaset şantajı yaptıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

"KARABAT'TAN DAHA MI AZ CHP'LİYİM?"

1 milyon dolarlık şantaj iddiasıya partisinden dışlanan Teoman Sancar, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bir gün önce partime 15 kişi kazandırmışım. Bu parti için canımı dişime takmışım. Özgür Karabat, Okan Gaytancıoğlu CHP'li de ben onlardan daha az mı CHP'liyim? Aylardır gözüme uyku girmiyor. Neyin içerisine düştüm, bu olayın neresindeyim onu bile çözemiyorum. Bu davaya gönül vermiş, aynı saflarda oturduğum koca koca adamlar, şantajcıyla saatlerce görüşüyorlar. Ama bana 'Ne oldu?' diye bile sormuyorlar. Bana sahip çıkacakları yerde kapıya koyuyorlar. Sayın Genel Başkanımızın beni çağırıp süreci benimle paylaşmasını çok isterdim. Nasıl bir kumpasın içerisindeyim bilmiyorum. Karabat ve Gaytancıoğlu'na tanınan özel hayatın gizliliği bende neden uygulanmadı" ifadelerini kullandı.