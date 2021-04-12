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Dikkat çeken açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nu Fahri LGBT üyesi yaptılar!

LGBT bireyler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yaptıkları açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu 'LGBT ailesinin fahri üyesi yaptıklarını' bildirdi.

Dikkat çeken açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nu Fahri LGBT üyesi yaptılar!

LGBT grubu, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez binası önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.

Özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada LGBT topluluğunun Türk aile yapısını bozduğu yönündeki söylemleri yanlış bulduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerini ileten 13 kişilik LGBT grubu, parti liderini  'LGBT ailesinin fahri üyesi yaptıklarını' açıkladı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Beray Göksu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu LGBT ailesinin fahri üyesi ilan ettiğimizi duyurmak isteriz" dedi.

İHA'nın haberine göre, Beray Göksu ayrıca LGBT’lilerin de her insan gibi vergi ödediklerini belirterek kendilerinin öteki olmadığını, toplumda yerleri olduğuna vurgu yaptı. Sözcü Göksu, ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin de önemine değindi.

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