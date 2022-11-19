Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, evinden geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve bir süredir yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle geçtiğimiz ay Kocaeli Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu (68) 2 hafta süren tedavisi sonrası taburcu edilerek evine dönmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Celal Kılıçdaroğlu yaşadığı evde fenalaşınca durum yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi bugün saat 14.00te Tavşantepe Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığına defnedilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP KOCAELİ İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

CHP Kocaeli İl Başkanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey’e Allah’tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 10 Ekim’de rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nu 14 Ekim’de ziyaret etmişti.

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