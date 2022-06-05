Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak sözler! "Kahve içiyordum, püskürttüm. “Hahahahah” diye güldüm."

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gündem yaratan köşe yazılarını yayınlamaya devam ediyor.

Bugünkü köşesinde Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik “Aday oluyor musun, olmuyor musun?” sorusu üzerinden kaleme aldığı köşe yazısıyla dikkatleri üzerine çekti.

"CHP'Lİ ARKADAŞIMIN RUH SAĞLIĞI..."

Hakan, "CHP’li bir arkadaşım var. Dünkü yazım üzerine bana şöyle dedi: 'Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun.' Kahve içiyordum, püskürttüm. 'Hahahahah' diye güldüm. Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken... Benim yazdığım yazıyı 'gaza getirme çabası' olarak görmek. Allah’ım! Aklıma mukayyet ol!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Bu arada dehşetle fark ettim ki... Benim CHP’li arkadaşım, şöyle bir masala inanıyor: 'Kemal Bey, böyle yaparak olası adayın yıpranmasını engelliyor. Bütün tepkileri üzerine çekiyor. Günü geldiğinde adayımız falancadır diyerek olgunlukla çekilecektir.' Umarım bu masal doğru çıkar. Yoksa CHP’li arkadaşımın ruh sağlığı çok büyük tehlikeye girer." ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın konuyla ilgili köşe yazısının tamamı şu şekilde;

Bu zamana kadar hep şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu’na “Aday mısınız?” diye sorulduğunda...

“Buna altılı masa karar verecek” diye cevap verdi.

*

Hakkını teslim edelim:

Şu zamana kadar bu cevapla idare etmeyi başardı Kemal Kılıçdaroğlu.

*

Fakat artık bu cevapla idare etmesi epey zorlaşmış durumda.

*

Neden mi?

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cevabın içerdiği zaafı yakalamış ve zaafın üstüne üstüne gitmeye başlamış durumda.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’na bu zaaf üzerinden meydan okuyor Erdoğan.

“Aday oluyor musun, olmuyor musun? Açıkla” diyor.

Ve bunu sürekli tekrar ediyor.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, bu meydan okuma karşısında biraz çaresiz gibi.

*

Neden?

Malum nedenlerden dolayı...

“Meydan okumana meydan okuyorum: Evet, adayım” demiyor, diyemiyor.

*

Aslında mevcut koşullar içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a verebileceği tek bir cevap var.

O da şu:



“Ben aslında aday olmak istiyorum. Ama buna tek başıma karar veremiyorum. Bizim bir altılı masa var. Benim aday olup olmayacağıma orası karar verecek. Oradan da bir karar çıkmadı henüz.”

*

Ama bu cevabı verdiği anda...

Erdoğan’ı kimse tutamaz.

*

Erdoğan, en hafifinden...

“Yahu sen daha kendi adaylığını açıklayacak bir iradeye sahip değilsin, ülkeyi nasıl yöneteceksin?” diyecektir.

*

Bana kalırsa...

Geldiğimiz bu noktada...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok acil içine düştüğü bu açmazdan bir kurtuluş yolu bulması şart.

KILIÇDAROĞLU’NU GAZA GETİRİYORMUŞUM

CHP’li bir arkadaşım var. Dünkü yazım üzerine bana şöyle dedi:

*

“Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun.”

*

Kahve içiyordum, püskürttüm. “Hahahahah” diye güldüm.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken...

Benim yazdığım yazıyı “gaza getirme çabası” olarak görmek.

Allah’ım! Aklıma mukayyet ol!

*

Bu arada dehşetle fark ettim ki...

Benim CHP’li arkadaşım, şöyle bir masala inanıyor:

*

“Kemal Bey, böyle yaparak olası adayın yıpranmasını engelliyor. Bütün tepkileri üzerine çekiyor. Günü geldiğinde adayımız falancadır diyerek olgunlukla çekilecektir.”

*

Umarım bu masal doğru çıkar.

Yoksa CHP’li arkadaşımın ruh sağlığı çok büyük tehlikeye girer.