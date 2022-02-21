Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları deprem etkisi yaratacak! İmamoğlu'ndan ümidi kesin! Mansur da, Ekrem de aday olmayacak! "Bu onurlu bir görev..."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en çok merak edilen "Millet İttifakının adayı kim olacak?" sorusunu, dolaylı yoldan yanıtladı. Seçimlere dair oldukça önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan da, Mansur Yavaş'tan da ümidi kesmeleri gerektiğini uygun bir dille anlattı. "Onlar görevlerine devam edecek" diyen CHP liderinin, koltuğu bırakmaya niyeti olmadığı yeniden gözler önüne serildi.

"BU ONURLU BİR GÖREV"

Adaylığa dair tüm soruları kendine çeken ve merak edilenleri tek tek yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, potansiyel adaylar soruldu. CHP lideri ise "Belediye başkanlarımız görevlerine devam edecek" diyerek hem konuyu, hem de İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık kapılarını kapattı. Her iki belediye başkanının da deneyimi olmadığını inceden inceye belirten Kılıçdaroğlu, kendisinin aday gösterilmesi takdirde, görevini aşkla yapacağını belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TEKLİFİNİ KABUL EDERİM"

İttifakın kendisine Cumhurbaşkanlığı önerisinde bulunmasına karşılık, ne cevap vereceği merak edilen Kılıçdaroğlu'na "Teklifi kabul eder misiniz?" sorusu yöneltildi. Reuters haber ajansına konuşan CHP lideri, "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli. Üç, benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayalkırıklığı yaşatmamalıyım" şeklinde yanıt vererek, Cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yaktı.

"HDP İLE İLİŞKİMİZ VAR"

HDP ile gizli ittifak oldukları söylentilerine Kılıçdaroğlu, "Şunun altını çizeyim, bugün Türkiye'de tüm siyasi partilerle görüşen tek parti biziz. Bütün siyasal partilerle ilişkilerimizi sürdürürüz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ve HDP saygın bir siyasal partidir; dolayısıyla da onlarla da ilişkilerimiz var" ifadelerini kullandı.

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