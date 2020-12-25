Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı kim oldu? İbrahim Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? şu sırlara internette sıkça aratılanlar listesine girdi. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

İBRAHİM USLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

54 yaşında olan ve 30 Temmuz 1966 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Uslu, lisans eğitimini 1983-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde gerçekleştirdi. Yüksek Lisansını yine aynı üniversitede 1988-1991 yılları arasında Sosyal Politika üzerine yapan Uslu, 1993-1995 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde Doktora Seminerleri için bulundu.

MESLEKİ HAYATI

1988-1999 İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi, 1995-1996 YTM (Yüksek Teknoloji Merkezi) Proje Koordinatörü, 2002-2003 Bersay İletişim Danışmanlığı Danışman, 2003-2004 Bersay İletişim Danışmanlığı Başkan Yardımcısı, 2004 yılından itibaren Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü olarak görev yapan Uslu, Siyasal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesidir.

Zeynep Karahan Uslu ile evli olan İbrahim Uslu, bir kız çocuğu babasıdır.





NE OLDU?

Hürriyet yazarı olan Yalçın Bayer’in haberinde CHP’nin bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini ifade etti.