Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımı CHP'lileri bile çileden çıkarttı! "Oy verirsem Allah belamı versin"

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara, geçtiğimiz günlerde bir cemaate ait olan evde çektiği videoda özgürlüğünün kısıtlandığını ailesine söylemesine karşın burada kalmaya devam ettiğini söyledi. Kendisine 3 saat zaman kalmasından yakınan Enes Kara kalan sürede ders çalışamadığı için derslerine zaman ayıramadığını belirterek," Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan." ifadelerini kullandı.

Enes'in yaşadığı binada bulunan 7.kattaki evinden atlayarak intihar etmesi tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olayla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında," Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sosyal medya takipçilerinin tepkilerini çekti. İşte paylaşıma gelen tepkiler:

- Mesela benim CHP’den beklentim, gençlere bir çağrı yapıp, “Enes gibi kendini köşeye sıkışmış, yalnız ve çaresiz hisseden varsa ,CHP İl/ilçe Başkanlıklarına ulaşsın” demeniz. Kaybedecek tek bir gencimiz bile yok. Bu gençler reşit, kendi başlarına karar verebilecek yaştalar.

- Ekrem İmamoğlu bu konuda çok net konuşmuş ve "dernek, cemaat devri artık bitti" demişti, bu duruşu ile seçmenlerinden çok takdir topladı, çünkü ülkemizin gerçek beka sorunudur bu, eğer sessiz kalırsanız siz kaybedersiniz.

- Kimse sana çocuğun videosunu veya mektubunu paylaş demiyor.

Tarikatlar ve cemaat yurtlarında on binlerce genç baskı altında, gençler nefes bile alamıyor ve sen çıkıp utanmadan etik diyebiliyorsun ha?

- 24 saat sonra yazacak bunu mu buldunuz? Siz neyin etiğinden bahsediyorsunuz? Oy verirsem Allah belamı versin.

- Herhangi bir cemaatten size oy çıkmayacağı gün gibi ortadayken bu anlamsız hareketinizi hiç unutmayacağız.

- Bugün kendime bir söz verdim, cumhurbaşkanı adayı olursan sana oy yok. Ele geçirdiğiniz ve dincilerin cirit attığı CHP'ye de oy yok. Bizim oyumuzu çantada keklik görmeye devam et sen. Nurcular gelir sana oy verir artık.

- Senden cumhurbaşkanı değil tuvalete bekçi olmaz...20 yaşında ki genç intihar edecek tarikat yurtları yüzünden sen iki kelime yazmaya korkacaksın! Bugün yazı yazmaya korkuyorsun. Yarın cb olunca korkudan ülkeyi komple üstlerine yaparsın...

- Size kimse video paylaşıp siyaset yapın demiyor şu açıklamanız bence daha çok siyasi hareket içeriyor. Siz madem gençleri düşünüyorsunuz bu ve bunun gibi binlerce MECBURİYETTEN orada olan ve de KURTULMAK isteyen gençlere destek hareketi başlatmanız emin olun samimiyetiniz gösterir.

- Size videoyu paylaşın diyen yok zaten. Konu ile alakalı tepkisizliğiniz anlaşılır gibi değil. Anayasa 42 uygulansın. Cemaat ve tarikat yurtları MEB’e devredilsin. Bunları dile getirmek çok zor olmasa gerek.

- Geç kalmış, eksik bir açıklama. Yarın, cemaat ve yöneticileri ile alakalı suç duyurusunda bulunursanız, ok. Etik sebeplerden dolayı (?!) olay ile alakalı paylaşmıyorum demişsiniz. Tekke ve zaviyeleri kapatan önderimizin kurduğu partinin başısınız. Siz susarsanız kim konuşacak?

- Etik sebepler: tarikat lideri dostlarını gücendirmemek, cemaatçi oylarını kaybetmemek, İslamcı dostlarıyla arasını bozmamak.