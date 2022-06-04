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  3. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı anlatıyor! "Özgür Özel’in HDP barajı geçti diye zıplayarak sevindiğini ⁦atlatamadım"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı anlatıyor! "Özgür Özel’in HDP barajı geçti diye zıplayarak sevindiğini ⁦atlatamadım"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'li Özgür Özel'in seçim gecesi HDP barajı geçti diye zıplayarak sevindiğini anlattı.

Ülke TV ekranlarında yayınlanan 5. Gün programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Diriliş Postası yazarı Murat Özer, Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı ve Dr. Tacettin Kutay konuk oldu. Burada, Mustafa Kemal Çiçek'in CHP'li Özgür Özel itirafı canlı yayın izleyicilerini hayrete düşürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı anlatıyor! Özgür Özel’in HDP barajı geçti diye zıplayarak sevindiğini ⁦atlatamadım

"ZIPLAYARAK SEVİNDİĞİNİ ATLATAMADIM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, seçim gecesi yaşananları anlattı. HDP'nin barajı geçmesiyle CHP üyelerinin sevindiğini anlatan Çiçek, o gece Özgür Özel'in yaptıklarını da unutamadığını dile getirdi. Çiçek konuşmasında, "Özgür Özel'in HDP barajı geçti diye zıplayarak sevinmesini atlatamıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı anlatıyor! Özgür Özel’in HDP barajı geçti diye zıplayarak sevindiğini ⁦atlatamadım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı anlatıyor! Özgür Özel’in HDP barajı geçti diye zıplayarak sevindiğini ⁦atlatamadım

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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