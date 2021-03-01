Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 546 gündür evlat nöbeti bekleyen aileleri ziyaret etti. PKK terör örgütü tarafından çocuklarının kaçırıldığıni iddia eden ailelerce düzenlenen eylem bölgesine giden Kılıçdaroğlu, ağabeyinin ortaklarından izin almadığı için anneleri ziyaret etmediğini ve dostlarım dediği HDP'ye bağlı kaldığını, bu nedenle oradaki anneleri görmezden geldiğini iddia etti.

"ARTIK ANNELERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM"

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ve bu durumdan HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptıkları eylemle çocuklarının dönmesini talep ediyor.

Çadıra gelerek buradaki ailelerle görüşen Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den izin alamadığı için ailelere destek olmadığını öne sürdü. Diyarbakır CHP il ve ilçe başkanlarının da ailelerin yanına gelmediğini hatılatan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş için, Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğine, Ankara’dan Diyarbakır’a yürüsün. Buradaki anneleri hepiniz görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Artık annelerin yüzünü güldürelim." mesajı veren Kılıçdaroğlu, HDP başkanlarına, dağdaki masum çocukları bırakmaları çağrısında bulundu.

"NE ARARSAN BUNLARDA VAR"

"Bir HDP’linin taciz olayında milletvekilliği düşüyorsa, CHP’nin il ve ilçe başkanları taciz olayında mahkum oluyorsa niçin tutuklanmıyor, niçin ceza almıyor? Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da soruyorum, bir el atsınlar." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, CHP'nin içinde son zamanlarda gündemden düşmeyen taciz olaylarına da değinerek "CHP’lilerin yaptığı hırsızlık, fuhuş ne ararsan bunlarda var. Rüşvet olayları ne ararsan bunlarda var" dedi. Celal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.