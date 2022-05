Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi PKK yuvası oldu! "Her yer Kandil, her yer direniş" sloganları "Pes" dedirtti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün düzenlediği Maltepe mitinginde "Her yer Kandil, her yer direniş" sloganları atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Maltepe'de miting düzenledi. Ülkenin her il ve ilçesinden otobüslerin kalktığı mitinge vatandaşların sloganları damga vurdu. Millet İttifakı üyelerinin sahneye çıktığı esnada yüksek sesle söylenen "Her yer Kandil, her yer direniş" sloganları "Pes" dedirtti! "BİR TANE ATATÜRK RESMİ GÖREMEDİM" Maltepe mitinginde yükselen seslerin "Kandil" ağırlıklı olması diğer vatandaşları rahatsız etti. Sosyal medya kullanıcılarından gelen "Bir tane Atatürk resmi göremedim ama Kandil sloganlarının maşallahı vardı" yorumları ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na hesap soran vatandaşlar "Otobüsleri Kandil'den mi kaldırdın?" sorusuna yanıt istedi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri