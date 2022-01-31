Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mütevazı evi saray çıktı! Son paylaşımında cam detayı ele verdi! Meğer, halka lüks boğaz manzaralı dairesinden sesleniyormuş!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada sık sık mütevazı yaşamıyla gündeme geliyor. Evinde börek yaptığı, karısına yardım ettiği görüntüleri paylaşan CHP lideri, vatandaşın beğenisini kazanmış, lüks yaşamdan uzak durduğu gerekçesiyle takdir toplamıştı. Ancak, vatandaşa seslendiği son videosu Kılıçdaroğlu ve ekibini beklemediği bir sürprizle karşılaştırdı. Lüks otel dairesinden halka seslenen CHP liderini, cama yansıyan manzarası ele verdi.

GECELİĞİ 80 BİN TL

Son paylaşımında, "Vatandaşın mutfağı yangın yeri" şeklinde isyan eden Kemal Kılıçdaroğlu, meğer halkın haline lüks boğaz manzaralı otel dairesinde üzülmüş. Geceliği 80 bin TL olan dairede vatandaşa seslenen CHP liderini, cam detayı ele verdi. Videosundaki pencere detayı CHP'li seçmeni bile çileden çıkarırken, Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

"BELEDİYE BAŞKANI LÜKS MEKANDA, GENEL BAŞKANI LÜKS DAİREDE"

Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde Ekrem İmamoğlu da vardı. Son olarak, kar yağışında İstanbulluyu kaderine terk edip lüks balık restoranında karnını doyuran İBB Başkanını da unutmayan vatandaşlar, "CHP'nin belediye başkanı lüks restoranda, genel başkanı lüks dairesinde bizim halimizi sorgulamasınlar bir zahmet" yorumunda bulundu.