Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu oldu!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gün Hatay’da yaptığı konuşmada ünlü yazarımız Necip Fazıl Kısakürek'in şiirinden bahsederken “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu olarak gündem oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu oldu!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının açıklanmasının ardından Millet Buluşması adını verdiği 81 il ziyaretlerinin ilkini bugün Hatay'da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Hatay'daki konuşmasında ise büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin en önde gelen "Kaldırımlar şairi" lakaplı Necip Fazıl Kısakürek'in dizelerini hem yanlış okumuş hem de usta şair Necip Fazıl Kısakürek'e "şair galiba" diyerek tanımadığını belirtti. Sarf ettiği sözler sonrasında ise sosyal medyanın diline düşen Kemal Kılıçdaroğlu alay konusu oldu.

"HANİ DİYOR YA ŞAİR GALİBA"

Kılıçdaroğlu Hatay'da gerçekleştiridiği konuşmasında, "Hani diyor ya şair galiba, şair. Necip Fazıl 'Bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa' diyor. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

Necip Fazıl'ın söylediği bu dizeler ise Destan şiirinde yer almaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış söylediği dizelerin doğrusu ise "Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa" dır.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan kullanıcılar, Şu konuşan siyasetçi galiba evet o CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu: Hani diyor ya.. şair galiba şair Necip Fazıl, "Bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şahuşavunolsadavst” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu oldu!

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İki eliyle bir cümleyi düzeltemeyen adamdan Cumhurbaşkanı olur mu? CUMHUR İTTİFAKİ KAZANACAK" belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu oldu!

"İyi tamam yorma kendini şeyhim biz anladık zaten ne demek istediğini" diyerek vatandaşın diline düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu oldu!

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