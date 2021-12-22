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  3. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi şaşkına çevirdi! Kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı çileden çıkardı: "Aile yapımıza bomba koymak buna denir"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi şaşkına çevirdi! Kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı çileden çıkardı: "Aile yapımıza bomba koymak buna denir"

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaadinde bir ilke imza attı. Astırdığı pankartlarla kadınları eşlerinden boşamaya teşvik etmesi vatandaşı şaşkına çevirirken, Savcı Sayan'ı çileden çıkardı. Sayan, duruma tepki göstererek, "Aile yapımıza bomba koymak buna denir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi şaşkına çevirdi! Kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı çileden çıkardı: "Aile yapımıza bomba koymak buna denir"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktığını her hareketiyle gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak, seçim vaadinde de bulunan CHP lideri, sokaklara ve otobüs duraklarına astırdığı pankartla tüm tepkileri üzerine çekti. Kılıçdaroğlu'nun, ülke adına vaatlerde bulunmayı bırakıp, kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı da çok kızdırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi şaşkına çevirdi! Kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı çileden çıkardı: Aile yapımıza bomba koymak buna denir

"AİLE YAPIMIZA BOMBA KOYMAK BUNA DENİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokak ve otobüs duraklarına astırdığı pankartlarda, "Boşanıp, başvuran her kadına ev kurma desteği! 'Yeni Başlangıçlar Fonu' ilk 6 ayda oluşturulacak. Kadın ile erkek arasındaki nafaka gerginliği sona erecek" ifadelerinin yer alması vatandaşı şaşkına çevirirken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı çileden çıkardı. Sayan, Kılıçdaroğlu'nun pankartını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Aile yapımıza bomba koymak buna denir.. Boşanmayı teşvik fonu Bu nasıl bir zihniyet.. Allah memleketimizi bu kafadan korusun…"  ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi şaşkına çevirdi! Kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı çileden çıkardı: Aile yapımıza bomba koymak buna denir

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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