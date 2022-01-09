Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: "Ne için olacak? ..."

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hapiste olmasına karşı çıkan isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu. HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştiren, gazetecilerin merak ettiklerini ise, "Soru almıyoruz" diyerek geçiştiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna MHP liderinden yanıt gecikmedi.

"HAİN OLDUĞU İÇİN..."

Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda pes etmeden sorduğu, "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, MHP lideri Devlet Bahçeli'den net ve sert yanıt geldi. Bahçeli, Demirtaş'ın hapiste olmasına ilişkin, "Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla niye cezaevinde tutulduğunu soruyor. Niye olacak. Hain olduğu için, suçlu olduğu için, bölücü olduğu için, teröre yardım ve yataklık yaptığı için" yanıtını verdi.

MHP liderinin bu çıkışına sosyal medya kullanıcılarından tam destek geldi.