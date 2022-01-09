2022 Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210889Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: "Ne için olacak? ..."Şeyma Subaşı'na, ablası Kübra Açıl'dan büyük ihanet! Yine kardeşini sattı! Yeniden araları açılabilir!2022 Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610013Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış boy gösterecek! Bugün hava nasıl olacak? İşte, 9 Ocak Pazar 2022 il il hava durumu...2022 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810017Spatula ne demek, TDK'ya göre Spatula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ankara Kedisi ne demek, TDK'ya göre Ankara Kedisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1043101642022 Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210323
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: "Ne için olacak? ..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: "Ne için olacak? ..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, MHP lideri Devlet Bahçeli'den yanıt gecikmedi. Bahçeli, Demirtaş'a ilişkin soruya, "Demirtaş Teröristtir. Ne için olacak? Hain olduğu için, bölücü olduğu için" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: "Ne için olacak? ..."

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hapiste olmasına karşı çıkan isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu. HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştiren, gazetecilerin merak ettiklerini ise, "Soru almıyoruz" diyerek geçiştiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna MHP liderinden yanıt gecikmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş neden hapiste? sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: Ne için olacak? ...

"HAİN OLDUĞU İÇİN..."

Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda pes etmeden sorduğu, "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, MHP lideri Devlet Bahçeli'den net ve sert yanıt geldi. Bahçeli, Demirtaş'ın hapiste olmasına ilişkin, "Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla niye cezaevinde tutulduğunu soruyor. Niye olacak. Hain olduğu için, suçlu olduğu için, bölücü olduğu için, teröre yardım ve yataklık yaptığı için" yanıtını verdi. 

MHP liderinin bu çıkışına sosyal medya kullanıcılarından tam destek geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş neden hapiste? sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: Ne için olacak? ...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş neden hapiste? sorusuna, Devlet Bahçeli'den sert yanıt: Ne için olacak? ...

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT