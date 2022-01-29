Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yorgun demokrat" şarkısını dinlediği ifşa edildi! Z kuşağının diline düştü! "Duygusal ponçik..."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir müzik uygulamasında dinlediği şarkıları kullanıcılara ifşa etti. Platform özelliklerinden biri olan "Ne dinlediğimi göster" seçeneği, Kılıçdaroğlu'nun müzik listesini ortaya çıkardı. Gençlerin gözünden kaçmadı, CHP liderinin Ahmet Kaya hayranı olduğu gözler önüne serildi.

"DUYGUSAL PONÇİK"

Kılıçdaroğlu'nun, oldukça hüzünlü ve siyasi mesajların yer aldığı "Yorgun demokrat" şarkısını dinlediği gençler tarafından ifşa edildi. "Ben onların demokrat amcalarıyım" dediği Z kuşağı, Kılıçdaroğlu için "Gel bırak bu siyaset işlerini, sen duygusal bir ponçiksin" yorumunda bulunurken, şarkının oldukça duygusal olduğunu belirten gençler, "Sayın başkan, bu yaşta bu duygusallık çok fazla. Gelin vazgeçin bu koltuk sevdasından" ifadeleriyle CHP liderine tavsiyede bulundu.

ŞARKI SÖZLERİ

Karanlık yollardan geçtik

Zehir gibi sular içtik

Bir yanımızda ölüm

Bir yanımızda yar sevdik

Bir değil bin bir kere

Sırat köprüsünden geçtik

Cehennem denen illetin

Ta göğsünü deldik geçtik.

Bu yolda dönenler oldu

Mum gibi sönenler oldu

Yar göğsüne baş koymadan

Vurulup düşenler oldu.

Bir sen kaldın geride

Ah akıp gidiyor hayat

Yüreğim anlıyor seni

Artık susma Yorgun Demokrat.

Şarkılar küsmüş dudağa

Ömründe gecikmiş hasat

Karışmış çoluk çocuğa

Geçim derdinde demokrat

İçlenir hatırladıkça

İzlerini o günlerin

Düşe kalka bata çıka

Yaşadığı o depremin.