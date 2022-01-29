Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yorgun demokrat" şarkısını dinlediği ifşa edildi! Z kuşağının diline düştü! "Duygusal ponçik..."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir müzik uygulamasında Ahmet Kaya'ya ait olan Yorgun Demokrat şarkısını dinlediği ifşa edildi. Sosyal medyada gündem olan liste, çok konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir müzik uygulamasında dinlediği şarkıları kullanıcılara ifşa etti. Platform özelliklerinden biri olan "Ne dinlediğimi göster" seçeneği, Kılıçdaroğlu'nun müzik listesini ortaya çıkardı. Gençlerin gözünden kaçmadı, CHP liderinin Ahmet Kaya hayranı olduğu gözler önüne serildi.
"DUYGUSAL PONÇİK"
Kılıçdaroğlu'nun, oldukça hüzünlü ve siyasi mesajların yer aldığı "Yorgun demokrat" şarkısını dinlediği gençler tarafından ifşa edildi. "Ben onların demokrat amcalarıyım" dediği Z kuşağı, Kılıçdaroğlu için "Gel bırak bu siyaset işlerini, sen duygusal bir ponçiksin" yorumunda bulunurken, şarkının oldukça duygusal olduğunu belirten gençler, "Sayın başkan, bu yaşta bu duygusallık çok fazla. Gelin vazgeçin bu koltuk sevdasından" ifadeleriyle CHP liderine tavsiyede bulundu.
ŞARKI SÖZLERİ
Karanlık yollardan geçtik
Zehir gibi sular içtik
Bir yanımızda ölüm
Bir yanımızda yar sevdik
Bir değil bin bir kere
Sırat köprüsünden geçtik
Cehennem denen illetin
Ta göğsünü deldik geçtik.
Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göğsüne baş koymadan
Vurulup düşenler oldu.
Bir sen kaldın geride
Ah akıp gidiyor hayat
Yüreğim anlıyor seni
Artık susma Yorgun Demokrat.
Şarkılar küsmüş dudağa
Ömründe gecikmiş hasat
Karışmış çoluk çocuğa
Geçim derdinde demokrat
İçlenir hatırladıkça
İzlerini o günlerin
Düşe kalka bata çıka
Yaşadığı o depremin.