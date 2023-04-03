Kemal Konicanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Konicanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Konicanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kemal Konicanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kemal Konicanin 7 Haziran 2005 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kemal Konicanin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Konicanin'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kemal Konicanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kemal Konicanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar U19
Kemal Konicanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kemal Konicanin şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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