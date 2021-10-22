Seksenler dizisinin sevilen oyuncu Kemal Kuruçay'dan acı haber geldi. Basında yer alan haberler sonrası Kemal Kuruçay kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi dizi ve filmlerde oynadı? | Kemal Kuruçay neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

KEMAL KURUÇAY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.[1] Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı. Zengin Kız Fakir Oğlan FOX kanalına geçtikten sonra 136. bölümüyle 2015 yılında final yapmıştır.

Kemal Kuruçay Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından ve şu anda hocalarından biriydi.

KEMAL KURUÇAY HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

* 2020 - Ev Yapımı (Kendisi) (Tv Dizisi)

* 2019- - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)

* 2018 - Bizim Semtin Çocukları (Sinema filmi)

* 2017 - Çocuklar Duymasın (Osman) (TV Dizisi-Konuk Oyuncu)

* 2016-2017 - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)

* 2015 - Zilin Sesi (Rüstem) (Sinema filmi)

* 2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Emlakcı) (Sinema filmi)

* 2014 - Mandıra Filozofu (Emlakçı) (Sinema filmi)

* 2014 - Manda Yuvası (Sinema filmi)

* 2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Şükrü) (TV dizisi)

* 2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema filmi)

* 2010 - Yasemince (Faysal) (TV dizisi)

* 2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema filmi)

* 2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV dizisi)

* 2009 - Kutsal Damacana 2: İtmen (Ormandakı Adam) (Sinema filmi)

* 2008 - Çorap Söküğü (TV dizisi)

* 2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV dizisi)

* 2008 - Pulsar (Cazip) (TV dizisi)

* 2007 - Gemilerde Talim Var (TV dizisi)

* 2007 - Baba Oluyorum (TV dizisi)

* 2005 - İnadım inat (TV dizisi)

* 2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV dizisi)

* 2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV dizisi)

* 2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV dizisi)

* 2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema filmi)

* 2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV dizisi)

* 2003 - Büyükannenin Konağı (Aşçı Davut) (TV dizisi)

* 2003 - Bizim Konak (Aşçı Davut) (TV dizisi)

* 2002 - Zor Baba ve Dünür (Baba) (TV dizisi)

* 2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV dizisi)

* 2000 - Alim Dayı (Kadir) (TV dizisi)

* 1999 - Güvercin (Şoför) (TV dizisi)

* 1997 - Ana Kuzusu (TV dizisi)

* 1997 - Yasemince (Aşçı) (TV dizisi)

* 1996 - Süt Kardeşler (TV dizisi)

* 1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV dizisi)

* 1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV dizisi)

* 1989 - İstanbul Bura mı? (Servet)

KEMAL KURUÇAY NEDEN ÖLDÜ?

Son dakika haberi.. Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. Kemal Kuruçay'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe . Çok üzgünüm"