Kemal Mujaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Mujaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kemal Mujaric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kemal Mujaric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kemal Mujaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Mujaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kemal Mujaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Mujaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Mujaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Mujaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Mujaric 12 Eylül 1999 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kemal Mujarić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Mujaric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kemal Mujaric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kemal Mujaric'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 31 Ocak 2027 tarihinde bitmektedir.

Kemal Mujaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Mujaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Kemal Mujaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Mujaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2015 yılında Zeljeznicar U19

4 Eylül 2018 yılında NK Dugopolje

22 Şubat 2019 yılında Adana Demir U21

17 Temmuz 2019 yılında Mladost Kakanj

2 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2021 yılında FK Buducnost

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

2 Şubat 2023 yılında FK Tuzla City

Kemal Mujaric kimdir

Kemal Mujaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Mujaric şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Kemal Mujaric nereli

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