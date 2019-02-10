Kemal Özdeş: Yükselişe geçeceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe'nin, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Teknik Direktör kemal Özdeş karşılaşmayı değerlendirdi.

3 hafta aranın ardından galip gelen İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Kemal Özdeş, zor bir zamanda zor bir maç kazandıklarını söyledi. Özdeş, "Zor bir zamanda zor bir maçı kazandık. Hem bugün stadyumda olan coşku için hem de hafta içinde yaptıkları tesis ziyareti için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize olan inanç ve sevgilerini hatırlattılar. Maçın ilk 15 dakikasında bulunduğumuz puan ve sıralamanın stresiyle rakibe pozisyonlar verdik. 2 gol bulduktan sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. 3. golü ararken kötü bir zamanda golü kalemizde gördük ve en tehlikeli skorla soyunma odasına girdik. İkinci yarıda yanlış pas tercihleri ve kötü paslarla beraberlik golünü yedik. Kalan bölümde rakibimiz kendi yarı alanında kaldı. Önemli dakikada attığımız golle de maçı kazandık. Taraftarlarımızın coşkusu galibiyetle taçlandı. Kalan maçlarda kazanmak ve yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA