Kemal Selman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Selman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Selman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Selman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Selman 6 Kasım 2003 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Selman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Kemal Selman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Selman'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Selman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Selman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kemal Selman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Selman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2022 yılında GOSK Gabela

1 Ağustos 2022 yılında OFK Gradina

Kemal Selman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Selman şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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