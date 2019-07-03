Kemal Sunal kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Neden öldü? Kemal Sunal filmleri

Kemal Sunal kimdir | Sinemamızın en güzel gülen adamı ünvanına en çok yakışan ismi Kemal Sunal ölüm tıldönümündeyediden yetmişe tüm sevenleri tarafından araştırılıyor. Bundan dolayı bizde sizler için; Kemal Sunal kimdir? Kaç yaşında öldü? Aslen nereli? Neden öldü? Karısı kim? Çocukları kim? Filmleri hangileri? gibi soruların cevaplarını araştırdık. İşte o merak edilen soruların cevapları...

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü. Annesi ev hanımı, babası Mustafa Sunal Migros'ta işçiydi. Fizik olarak babasına çok benziyordu. Kendisinden küçük Cengiz ve Cemil adında iki erkek kardeşi daha vardır. Sunal, çocukluk yıllarını Küçükpazar'da geçirdi. Çekingen biri olan Sunal, bazen dış düya ile irtibatını kesiyordu. İlkokula başladığı gün, okula annesi ile beraber gitti. Annesi o gün sınıftaki bütün çocukların ağladığını ancak Kemal Sunal'ın hiçbir şey söylemeden yanında durduğunu söyledi. Ortaokul yıllarında efendi ve utangaç bir insan olarak tanınınsa da lisede çekingenliğinden kurtuldu.

Okul hayatına Mimar Sinan İlkokulunda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Dar gelirli bir ailede büyüyen Sunal, yaramaz ama mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde Üniversite öğrenimine başlayan Sunal, 12 Eylül döneminde öğrenimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Gençlik yıllarında tiyatroya olan ilgisi Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır'ın dikkatini çekmişti. Bakır, Kemal Sunal'a onu bu profesyonel oyunculuğa başlamasını sağlayacak kişiler ile tanıştırabileceğini söyledi. Ancak babası Mustafa Sunal, oğlunun tiyatrocu olma isteğine başlangıçta karşı çıktı. Belkis Bakır bir süre sonra Mustafa Sunal'ı ikna etti.

Belkis Bakır onu Kenter Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile anlaştı. Sanat hayatı, "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmiyle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı. Türk sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olan Kemal Sunal, peşpeşe çevirdiği filmlerinde hem maddi hem de manevi büyük bir başarı kazanmıştır. Filmlerde çoğu zaman saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 1976 yılında rol aldığı Kapıcılar Kralı filminde gösterdiği başarısı ile 1977 yılında Antalya Film Festivalinde Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü nü kazanmıştır. Üzerine aldığı rolleri başarı ile canlandıran Sunal, Yeşilçam'ın komedide aranan bir yüzü olmayı da başarmıştır. Sinema filmlerinde Şaban tiplemesi ile adından söz ettirerek Hababam Sınıfı serisi ile de akıllarda kalmayı başarmıştır. Rol aldığı filmlerde halk kahramanını canlandıran Sunal, haksızın haklıya karşı hep savunucusu olmuştur.

1974 yılında evlenen Ali Sunal ve Ezo Sunal adlarında, biri erkek diğeri kız iki çocuğu oldu. 1977'de Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sunal, oyunculuğu ve özellikle değişik tiplemesiyle Türk sinemasında komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirdi. 1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak Show TV'de yayımlanmaya başlandı; ama kendisi bu gösterimlerden hiç para kazanmadı.

Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü olarak bilinen Sunal, bir yandan tiyatroya devam ederken şu anki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda 2 yıl öğrenim gördü. Buradaki eğitimini yoğun tiyatro turneleri sebebiyle yarım bırakan Sunal, 1992'de çıkan öğrenci affı ile tekrar üniversitenin 2. sınıfından devam ederek, 51 yaşındayken 1995'te mezun oldu.

Mezuniyet töreni sırasında, "4 yıllık üniversite maratonu sonunda bitti, ama benimki biraz zor bitti. Ben 4 yıllık üniversite hayatını 27 yılda bitirdim." diye konuşan ünlü sanatçı, daha sonra Radyo, Televizyon ve Sinema dalında yüksek lisans yaptı ve "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" başlıklı bir tez hazırladı. Sanatçının bu tezi 2005'te ailesi tarafından kitaplaştırıldı.

Üniversite dönemi ve sonrasında Emayetaş Fabrikası'nda çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı da yaptı. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak zorlu şartlar altında çocukluk ve gençlik dönemini geçiren Kemal Sunal, bir röportajında "İşte o yokluklar, Kemal Sunal'ı yarattı." ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Sunal, vatani görevine Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nda başladı, usta birliğini de 1981'de Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda bir yıl kalan usta oyuncu uzun yıllar arkadaşlık yapacağı Bülent Kayabaş ile tanıştığı Pendik Tiyatrosu'nda bir süre sahne aldı.Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı.

KEMAL SUNAL NEDEN ÖLDÜ?

Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Alasya, Sunal'ın vefatıyla ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir; "Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkanı yok binmez."

Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin haberine göre, uçaktaki personel ilk yardım konusunda bilgisizdi ve çağrılan ambulansta doktor yoktu. "International Hospital" hastanesine kaldırılan sanatçının doktoru, Sunal'ın kalp rahatsızlığı olduğunu dile getirmiş ve kalp ilaçları kullandığını açıklamıştır. NTV'nin haberine göre, Kemal Sunal'la aynı uçakta bulunan DSP İstanbul milletvekili Erol Al, sanatçının ölümünde ağır ihmal ve tedbirsizlik olduğunu belirtmiştir. Uçağın kabin ekibi, sanatçıya tıbbi müdahalede bulunamadıklarını belirterek, "bunun için eğitimimiz yok, yalnızca rahatlatmaya çalıştık" açıklamasını yapmıştır. Sağlık ekiplerinin uçağa 12 dakikada ulaşması ve sanatçının 35 dakika sonra uçaktan indirilip hastaneye götürülmesi gibi konularda DHMİ ve Medline çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların ve havalimanındaki sağlık tedbirlerinin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.

AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkarılan Sunal'ın naaşına, gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde "Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi" karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden altı memur taşımıştır. Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar kortej oluşturan sevenleri, yoğun ilgi sebebiyle Cami'ye ulaşmakta zorlanmıştır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında, yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış, gümrük muhafaza memurları tabutun başında saygı nöbeti tutmuştur. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli caddesine kadar taşınan sanatçının naaşı, buradan sonra araca konulmuş ve Zincirlikuyu Mezarlığına doğru yola çıkmıştır. Sunal'ın ismi, vefatının hemen ardından sokaklara, caddelere ve duraklara verilmiştir.

KEMAL SUNAL'I SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ

KEMAL SUNAL FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI NELERDİR?

1972 Tatlı Dillim

1973 Oh Olsun

1973 Güllü Geliyor Güllü

1973 Canım Kardeşim

1973 Yalancı Yarim

1974 Salak Milyoner

1974 Köyden İndim Şehire

1974 Mavi Boncuk

1974 Hasret

1974 Salako

1975 Şaşkın Damat

1975 Hanzo

1975 Hababam Sınıfı

1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976 Tosun Paşa

1976 Süt Kardeşler

1976 Sahte Kabadayı

1976 Meraklı Köfteci

1976 Kapıcılar Kralı

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977 Sakar Şakir

1977 Şabanoğlu Şaban

1977 İbo ile Güllüşah

1977 Hababam Sınıfı Tatilde

1977 Çöpçüler Kralı

1978 Yüz Numaralı Adam

1978 Köşeyi Dönen Adam

1978 Kibar Feyzo

1978 İyi Aile Çocuğu

1978 İnek Şaban

1978 Avanak Apti

1979 Umudumuz Şaban

1979 Şark Bülbülü

1979 Korkusuz Korkak

1979 Dokunmayın Şabanıma

1979 Bekçiler Kralı

1980 Zübük

1980 Gol Kralı

1980 Gerzek Şaban

1980 Devlet Kuşu

1981 Üç Kağıtçı

1981 Kanlı Nigar

1981 Davaro

1982 Yedi Bela Hüsnü

1982 Doktor Civanım

1983 Tokatçı

1983 Kılıbık

1983 En Büyük Şaban

1983 Çarıklı Milyoner

1984 Şabaniye

1984 Postacı

1984 Ortadirek Şaban

1984 Atla Gel Şaban

1985 Sosyete Şaban

1985 Şendul Şaban

1985 Şaban Pabucu Yarım

1985 Keriz

1985 Katma Değer Şaban

1985 Gurbetçi Şaban

1986 Yoksul

1986 Tarzan Rıfkı

1986 Garip

1986 Deli Deli Küpeli

1986 Davacı

1987 Yakışıklı

1987 Kiracı

1987 Japon İşi

1988 Uyanık Gazeteci

1988 Sevimli Hırsız

1988 Polizei

1988 Öğretmen

1988 İnatçı

1988 Düttürü Dünya

1988 Bıçkın

1989 Zehir Hafiye

1989 Talih Kuşu

1989 Gülen Adam

1990 Koltuk Belası

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Abuk Sabuk Bir Film

1991 Varyemez

1999 Propaganda

1966 - "Fadik Kız" - Kent Oyuncuları. İki-üç değişik rolde

1967 - "İspinozlar" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Taşkasaplı rolünde.

1967 - "Deli İbrahim" (Yazan: Turan Oflazoğlu, reji: Şükran Güngör) - Kent Oyuncuları. Cellât Hamal Ali rolünde

1968 - "Yalova Kaymakamı" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968/69 - "Fermanlı Deli Hazretleri" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Hamhumşarolop" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1969 - "Murtaza" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Bekçi ve Kahveci rollerinde.

1969 - "Yaz Bitiyor" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1972 - "Gergedan" (Yazan: Eugène Ionesco) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu. Bakkal ve Mösyö Papiyon rollerinde.

1972 - "Dün Bugün" (Yazan: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu.

1973 - "Dev Aynası" (Derleyen: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu (Ankara Nergis Sineması'nda sahnelendi).

KEMAL SUNAL'IN EŞİ GÜL SUNAL KİMDİR?

1957 senesinde dünyaya gelen Gül Sunal Türk sinema ve televizyon tarihinin efsane ismi merhum Kemal Sunal'ın eşidir. 1974 yılında Kemal Sunal ile evlenen Gül Sunal'ın bu evlilikten iki evladı bulunmaktadır.

1977 yılında Ali Sunal, 1984 yılında Ezo Sunal'ı dünyaya getiren Gül Sunal, 2000 senesinde eşi Kemal Sunal'ı kaybetmiştir.

“Bazı hayranları “Senin için fotoğraf çektirdim” diyerek yanında getirdiği vesikalık fotoğraflarını Kemal Sunal’ın kabrine gömüyor” diyen Gül Sunal, “Bizler de, Türk halkı da Kemal Sunal’ı çok özlüyor. Bu net bir şekilde belli. Çünkü bu elbiselerini, kostümlerini, fotoğraflarını öpüyorlar ve onlara sarılıyorlar. Kabri başında her gün, ölüm yıldönümü olmasına gerek yok onun kabri başına gittiğimizde en az 3-5 kişi orada oluyor. Hafta sonları dolu oluyor. Hatta bazıları “Senin için fotoğraf çektirdim” diyerek yanında getirdiği vesikalık fotoğraflarını Kemal Sunal’ın kabrine gömüyor. Yani sevenleri için Kemal Sunal hep yaşıyor gibi. Bize tabi aile olarak zor. Çünkü biz babamızı kaybettik. Ama hala anılıyor olması artık ölümsüz olduğunu gösteriyor. Bu da bize gurur veriyor. Yaptıkları, emekleri boşa gitmemiş onu görüyoruz. Halk Kemal’i bağrına basmış durumda. Nasıl yaşadığı zaman ilgi görüyorsa şimdi de aynı ilgiyi görüyor” ifadelerini kullandı.

KEMAL SUNAL'IN OĞLU ALİ SUNAL KİMDİR?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)

KEMAL SUNAL'IN KIZI EZO SUNAL KİMDİR?

Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur, usta oyuncu Kemel Sunal’ın kızıdır.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Orff-Schulwerk Eğitimi almıştır.

2007 yılında Tutsak dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.



Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler vermiştir.

Show Tv’de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu yapmaktadır.